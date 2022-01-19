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03:36, 19 января 2022

Сборов с налога на богатство для богатейших людей мира достаточно для обеспечения всех людей вакцинами от COVID

В отчете Альянса по борьбе с неравенством говорится, что за год с этого налога можно собрать 2,52 триллиона долларов. Этих средств также хватит на полное искоренение бедности в мире.

По мнению экспертов Альянса, миллиарды людей в мире ежедневно борются за выживание, в то время как богатейшие люди мира только приумножили свое состояние за два года пандемии.

Активисты предложили использовать эти налоговые поступления именно для таких целей во время Всемирного экономического форума в Давосе, который начался 17 января.


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