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03:27, 19 января 2022

Модуль «Звезда» на МКС может быть полностью и навсегда изолирован, если место утечки воздуха не удастся выявить

Модуль «Звезда» на МКС может быть полностью и навсегда изолирован, если место утечки воздуха не удастся выявить, признали в агентстве NASA. Сейчас американское космическое ведомство работает над поиском и устранением утечки совместно с Роскосмосом и уверяет, что ситуация пока не несет серьезной угрозы. Директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс рассказала журналистам, что на станции имеется достаточный запас воздуха.

Впервые утечку зафиксировали осенью 2019 года. Спустя год экипаж обнаружил первую трещину, но она оказалась не единственной. При этом утечка настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.


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