В России впервые создадут беспилотный противолодочный катер-торпедоносец

Катер будет способен находить и уничтожать вражеские субмарины в дальней морской зоне и арктических широтах. Система сможет самостоятельно определять цель и принимать решение о запуске торпеды. Торпедоносцем можно будет управлять как дистанционно, так и непосредственно при помощи экипажа.

«С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования флота», — передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.