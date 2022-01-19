Около двух тысяч мелких животных, включая хомяков и шиншилл, убьют в Гонконге из-за коронавируса, — Hong Kong Herald

В одном из зоомагазинов несколько тестов на ковид у животных дали положительный результат. Коронавирус подтвердился и у продавца. Власти Гонконга временно запретили продажу этих животных и их выгуливание на улице.

Ранее центры США по контролю и профилактике заболеваний сообщали, что животные не играют значительной роли в распространении коронавируса. Однако власти Гонконга заявили, что не исключают передачи инфекции между животными и людьми.

Сейчас в Гонконге борются со вспышкой «омикрона», причиной которой стали несколько членов экипажа Cathay Pacific, которые обедали в барах и ресторанах по всему городу, прежде чем получить положительный результат на вариант омикрона.