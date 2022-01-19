В России за 2021 год почти на треть увеличилось количество преступлений, связанных со взяточничеством

Согласно статистике МВД, всего за прошлый год зарегистрировано 18 590 подобных преступлений – это на 27,8% больше, чем в 2020 году. Из них около 5 тысяч преступлений – получение взятки, порядка 4,5 тыс. – дача взятки, посредничество – более 2 тыс., а также более 7 тыс. – мелкое взяточничество, передает ТАСС.
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