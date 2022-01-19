Салливан: финансирование движения «Талибан»* не отвечает интересам афганского народа

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности заявил, что Соединенные Штаты намерены помогать Афганистану через независимые организации, чтобы избежать прямого финансирования движения «Талибан*».

По мнению Джейка Салливана, таким образом деньги будут направлены на поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости для жителей Афганистана.

«Это является серьезной ответственностью для США и всего международного сообщества, и мы намерены нарастить усилия, чтобы выполнить нашу роль в этом деле», — подчеркнул Салливан.

* — движение признано террористическим и запрещено в РФ

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.