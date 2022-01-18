Никол Пашинян выиграл дело в ЕСПЧ против Армении

Премьер-министр Армении обратился в ЕСПЧ в связи с уголовным преследованием после демонстраций в Ереване. В 2010-м его приговорили к 7 годам за организацию митингов после президентских выборов. В 2011 году Пашинян вышел по амнистии.

Суд не назначил каких-либо компенсационных выплат, так как истец об этом не заявлял. В то же время суд постановил, что приговор Пашиняну нарушил статьи Европейской конвенции по правам человека о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на свободу мирных собраний.