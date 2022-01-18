Президент Парагвая заразился коронавирусом

Минздрав страны сообщил, что Марио Абдо Бенитес переносит заболевание в легкой форме. «С легкими симптомами он продолжит соблюдать изоляцию в превентивных целях в соответствии с действующим санитарным протоколом», — говорится в «Твиттере» Минздрава страны. Глава государства с воскресенья ушел

на самоизоляцию после того, как заражение коронавирусом выявили у первой леди страны

Сильваны Лопес Морейра де Абдо.