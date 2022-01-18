Microsoft объявила о покупке компании издателя видеоигр «Activision»

Сумма сделки — почти за 70 миллиардов долларов. Предполагается, что сделка будет закрыта в следующем году.

Покупка, которую сегодня анонсировали в Microsoft, может сделать её третьей игровой компанией в мире по размеру выручки. Activision будет стоить it-гиганту 68.7 миллиарда долларов. Получается, что он заплатит за акции компании-издателя в полтора раза больше, чем они стоили на торгах вчера.

По результатам этой сделки к Microsoft перейдут сразу несколько известных и популярных брендов. Например, компания получит такие игры, как Call of Duty, World of Warcraft, а также Candy Crush, посуточное количество пользователей которых составляет десятки миллионов человек.

О продаже Activision объявили во время внутреннего кризиса. Во-первых, в последние месяцы игры издателя теряли аудиторию. Во-вторых, ранее сегодня представители компании отчитались о массовых увольнениях. Причиной стали многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах. Также бывшие сотрудници предприятия жаловались на то, что они получали меньше денег, чем мужчины, хотя выполняли тот же или даже больший объём работ.

Microsoft и ранее покупала крупные видеоигровые компании, однако, сегодняшняя покупка стала в разы дороже предыдущих. Для сравнения, в прошлом году на приобретение разработчика игр Bethesda корпорация потратила только семь с половиной миллиардов.