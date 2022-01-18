Госдума одобрила запрет на рекламу молочных смесей для младенцев

По мнению авторов законопроекта, запрет «снизит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания», а также «оградит потребителей от недобросовестных маркетинговых практик, связанных с распространением недостоверной информации в процессе использования средств привлечения внимания к использованию смесей для кормления детей возраста от 0 до 12 месяцев». Законопроект приняли в первом чтении.
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