Госдума одобрила запрет на рекламу молочных смесей для младенцев

По мнению авторов законопроекта, запрет «снизит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания», а также «оградит потребителей от недобросовестных маркетинговых практик, связанных с распространением недостоверной информации в процессе использования средств привлечения внимания к использованию смесей для кормления детей возраста от 0 до 12 месяцев». Законопроект приняли в первом чтении.