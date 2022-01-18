В белорусском посольстве в России подтвердили госпитализацию посла в Москве Владимира Семашко

Он находится на обследовании, его состояние удовлетворительное. В ближайшие дни он вернется к работе, – сообщили дипломаты. Ранее Telegram-канал Mash писал, что Семашко госпитализирован в Москве с сердечным приступом, и медики оценивают его состояние как средней тяжести. Отмечалось, что врачам удалось предотвратить риск инсульта.

Владимиру Семашко 72 года. Пост посла в России он занимает с 2018-го года.