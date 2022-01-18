Посол Франции в России Пьер Леви вручил сегодня правозащитнице Зое Световой орден Почетного легиона

Награждение состоялось во французском посольстве в Москве. Сам указ был подписан президентом Эммануэлем Макроном еще в сентябре 2020-го года.

Орден Почетного лег7иона был учреждён Наполеоном Бонапартом в 1802-м году. Знаками отличия награждают за особые заслуги перед Францией. Среди российских кавалеров ордена главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, врач Леонид Рошаль, журналист Владимир Познер и дирижер Владимир Спиваков.