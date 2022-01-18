Пентагон: США продолжат оказывать военную помощь Украине

При этом, по словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, США не планируют наращивать военное присутствие на Украине — там остаются бойцы Нацгвардии Флориды в качестве инструкторов. США будут продолжать оценивать потребности Киева на этом направлении и искать способы помочь Украине укрепить ее обороноспособность.