Евгения Юрченко перевели в СИЗО №6 города Ангарска, о пытках в котором он раньше рассказывал

Об этом сообщил «Новой газете» правозащитник Петр Курьянов. Следователь мотивировал свои действия необходимостью провести в отношении Юрченко следственные действия по пыточному делу, в котором молодой человек пока единственный потерпевший.

Дело было возбуждено почти год назад в связи с пытками заключенных в Иркутской области. Тогда же несколько сотрудников СИЗО №6 отстранили от работы. С конца декабря Юрченко находился в СИЗО города Братска по делу о производстве и сбыте наркотиков. Он сам считает свое дело провокацией сотрудников областного ФСИН и заключенных, которые сотрудничают с администрацией.