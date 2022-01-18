Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица допустила введение режима ЧП из-за нехватки газа

Чрезвычайное положение в энергетике может быть введено в случае обострения газового кризиса. «Мы рассматриваем возможность

введения чрезвычайного положения в области энергетики, если столкнемся с

угрозой прекращения поставок газа. Это будет необходимо, чтобы

правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию. Правительство рассматривает различные варианты

действий в зависимости от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя

расплатиться с «Газпромом» по авансовому платежу. Правительство уже

предприняло ряд действий, чтобы помочь «Молдовагазу»», — сказала

премьер.