«Новую газету» и Дмитрия Муратова оштрафовали за неуказание маркировки запрещенной организации

«Новую газету» и ее главного редактора, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова оштрафовали за неуказание маркировки запрещенной организации.
«Новая газета» оштрафована на 40 тыс. рублей, Муратов — на 4 тыс. рублей.
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«Новую газету» и ее главного редактора, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова оштрафовали за неуказание маркировки запрещенной организации.
«Новая газета» оштрафована на 40 тыс. рублей, Муратов — на 4 тыс. рублей.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…