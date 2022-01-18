«Новую газету» и Дмитрия Муратова оштрафовали за неуказание маркировки запрещенной организации

«Новую газету» и ее главного редактора, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова оштрафовали за неуказание маркировки запрещенной организации.

«Новая газета» оштрафована на 40 тыс. рублей, Муратов — на 4 тыс. рублей.