Встреча Блинкена и Лаврова состоится в Женеве 21 января

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в эту пятницу с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Переговоры пройдут в Женеве после поездки Блинкена на Украину и в Германию. Об этом сообщил представитель Госдепартамента. По его словам, в ходе встречи с Лавровым Блинкен намерен призвать Россию к быстрой деэскалации. Представитель Госдепа подчеркнул, что сейчас цель Вашингтона – выяснить, действительно ли Москвы готова всерьез решать вопросы, связанные с безопасностью в Европе. Одним из признаков такого подхода, по его мнению, могло бы стать снижение численности войск вблизи украинских границ и возвращение их в места постоянного базирования. В Госдепартаменте США считают, что встреча Лаврова и Блинкена может дать возможность найти точки соприкосновения между Россией и Соединенными Штатами.

В российском МИДе подтвердили, что такая встреча готовится.