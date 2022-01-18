США не считают, что переговоры с Россией по вопросам безопасности закончились провалом

Об этом заявила в интервью газете The Washington Post постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Таким образом, по ее словам, обсуждение продолжается, но в то же время Вашингтон очень внимательно наблюдает за действиями России.