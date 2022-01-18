США не считают, что переговоры с Россией по вопросам безопасности закончились провалом

Об этом заявила в интервью газете The Washington Post постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она напомнила, что госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Таким образом, по ее словам, обсуждение продолжается, но в то же время Вашингтон очень внимательно наблюдает за действиями России.
2022-01-18T20:21:29+03:00
2022-01-18T20:21:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2967688-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:21, 18 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…