Генсек НАТО пообещал предоставить России письменные предложения по ситуации с обеспечением безопасности в Европе

Они отражают серьёзную вовлеченность альянса в переговоры по контролю над вооружениями и о военной активности. В то же время в НАТО не готовы идти на уступки по ключевым вопросам, – подчеркнул Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию «Шпигель». Он считает, что пока рано судить о том, получится ли добиться прогресса в переговорах с Россией, но уверен в том, что их нужно продолжать.