Отток капитала из России за год вырос на 42% до 72 миллиардов долларов

Чистый отток средств нерезидентов из Облигаций федерального займа и евробондов за тот же год составил 3,2 миллиарда против притока 3,9 годом ранее. Это происходит при «практически нейтральном влиянии» операций банков, пишет газета Коммерсант со ссылкой на заявление Банка России. Там отметили, что «значительный рост прямых инвестиций прочих секторов за рубеж стал следствием прежде всего реинвестирования доходов иностранных дочерних компаний».