Обыски проходят в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области

Там работают сотрудники управления собственной безопасности, – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в органах. По его словам, это связано с проверочными материалами о должностных преступлениях. Других подробностей собеседник агентства не привел, отметив, что по результатам проверки уволены два сотрудника, в том числе начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. При этом источник агентства РИА Новости утверждает, что мероприятия плановые и проводятся региональной службой безопасности.