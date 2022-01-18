ВОЗ ожидает от РФ дополнительные данные по «Спутнику V» в конце января

Дополнительная информация о вакцине «Спутник V» необходима для рассмотрения запроса на ее включение в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Большая часть информации уже поступила в конце декабря, однако во Всемирной организации здравоохранения ждут дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.