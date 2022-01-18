Молния ударила в самолет, летевший в Сочи

Самолет «Уральских авиалиний» летел из Москвы. Молния ударила в него при заходе на посадку. Самолет отправлен на техпроверку, пассажиры переоформлены на следующий рейс авиакомпании. О пострадавших не сообщается.
2022-01-18T19:16:13+03:00
2022-01-18T19:41:49+03:00
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19:16, 18 января 2022
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