Крупнейший обвал с начала пандемии произошел на российском рынке акций

Индекс РТС упал ниже 1400 пунктов, а индекс Мосбиржи — ниже отметки 3400. Это происходит на негативном геополитическом фоне после безрезультатных переговоров с США и НАТО и нового проекта санкций.
2022-01-18T19:05:21+03:00
2022-01-18T19:28:14+03:00
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19:05, 18 января 2022
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