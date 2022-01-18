Роспотребнадзор: 1 241 случай штамма «омикрон» в Москве

Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора Москвы. 976 из 1 241 заболевших не покидали Москву и Московскую область. 256 случаев связаны с поездками за границу.
2022-01-18T18:47:37+03:00
2022-01-18T19:27:24+03:00
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18:47, 18 января 2022
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