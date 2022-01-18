ВОЗ: Чрезвычайная ситуация в связи с COVID-19 может быть преодолена в мире в 2022 году

Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. «Мы никогда не покончим с этим вирусом, который становится частью экосистемы. Но мы можем покончить с чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении», — заявил он.

По его мнению, нужно добиться снижения заболеваемости с помощью «максимальной вакцинации населения, чтобы никто не умирал. Это, на мой взгляд, будет означать конец чрезвычайной ситуации и пандемии».