Российский МИД сообщил об угрозах, которые поступают дипломатам на Украине

Так в ведомстве отреагировали на информацию об эвакуации сотрудников посольств на родину. В Москве прямо не говорят о том, что эвакуации нет, ограничиваясь фразой о штатном режиме работы. Об отъезде семей дипломатов пишет американская пресса, в качестве одной из версий называя подготовку к вторжению российских войск.

Шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк считает, что не следует драматизировать ситуацию с отъездом из Украины семей сотрудников российского посольства: «Все же делается в рамках правил взаимности. Вот наши, украинские дипломаты, они без семей, потому что у нас это все прописано. И я не думаю, если честно, что нам эту историю нужно воспринимать в контексте подготовки ракетно-бомбового удара России по украинским городам. Важно отметить, что, во-первых, сами дипломаты вроде как остаются, и тут граждан России очень-очень много живет в Украине. Тысячи людей, а русскоязычных — миллионы. И в рамках защиты русскоязычных, эти вот действия, на которые так частенько намекает российская пропаганда, они не самые удачные, — заявил он.