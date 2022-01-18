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18:14, 18 января 2022

Путин обсудил с президентом Азербайджана миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане

Лидеры стран созвонились по телефону. Пресс-служба Кремля сообщила: «При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено
удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности благодаря
присутствию миротворческих сил ОДКБ». Стороны настроена на укрепление стратегического партнерства.


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