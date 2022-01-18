Лидеры стран созвонились по телефону. Пресс-служба Кремля сообщила: «При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено
удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности благодаря
присутствию миротворческих сил ОДКБ». Стороны настроена на укрепление стратегического партнерства.
Путин обсудил с президентом Азербайджана миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане
Лидеры стран созвонились по телефону. Пресс-служба Кремля сообщила: «При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено