Путин обсудил с президентом Азербайджана миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане

Лидеры стран созвонились по телефону. Пресс-служба Кремля сообщила: «При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено

удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности благодаря

присутствию миротворческих сил ОДКБ». Стороны настроена на укрепление стратегического партнерства.