Meta принесла извинения за неудобства, которые могла вызвать ошибочная блокировка страницы делегации России в Вене

Восстановлена страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. «Эта страница была ошибочно заблокирована нашими

автоматизированными инструментами», — пояснил представитель компании Meta РИА Новости. Американская компания принесла извинения за «любые

неудобства, которые могли быть вызваны этими действиями».