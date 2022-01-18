Восстановлена страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. «Эта страница была ошибочно заблокирована нашими
автоматизированными инструментами», — пояснил представитель компании Meta РИА Новости. Американская компания принесла извинения за «любые
неудобства, которые могли быть вызваны этими действиями».
Meta принесла извинения за неудобства, которые могла вызвать ошибочная блокировка страницы делегации России в Вене
Восстановлена страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. «Эта страница была ошибочно заблокирована нашими