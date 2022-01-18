Глава Центра им. Гамалеи сказал об этом в эфире телеканала «Россия 24». «То, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом все закончится, я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных
предпосылок», — заявил он, отвечая на вопрос о возможности окончания пандемии появившимся новым штаммом коронавируса «омикрон». Гинцбург также добавил, что необходимо вакцинироваться и встретиться с вирусом, чтобы у человека «возникли высокоспецифичные в большом
количестве антитела к высококонсервативным последовательностям S-белка,
которые будут присутствовать у постоянно возникающих новых вариантов
коронавируса».
Гинцбург не видит научных предпосылок, что пандемия закончится на штамме «омикрон»
Глава Центра им. Гамалеи сказал об этом в эфире телеканала «Россия 24». «То, что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю. А то, что на этом все закончится, я не вижу для этого никаких, к сожалению, научных