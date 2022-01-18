В Алма-Ате с 19 января прекращается режим ЧП, но сохраняется «красный» уровень террористической опасности

Об этом во вторник сообщила пресс-служба комендатуры города. «Комендатура города Алма-Аты сообщает, что 19 января года в 00:00 часов в Алма-Ате

завершаются режим чрезвычайного положения и комендантский час. Вместе с тем напоминаем,

что в городе сохраняется «красный» уровень террористической опасности», — говорится в

сообщении.

При «красном» уровне террористической опасности представителям органов правопорядка можно проводить личный досмотр граждан и их вещей, транспортных средств, ограничивать или запрещать движение.