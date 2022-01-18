Spotify тоже начинает исполнять закон о «приземлении», зарегистрировав на сайте Роскомнадзора личный кабинет

Стриминговый сервис Spotify, зарегистрированный в Швеции, открыл личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Spotify присоединился к Apple – компания сделала ранее то же самое. В этом же списке и мессенджер Viber. Иностранные компании выполняют закон о «приземлении».

Президент РФ 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные

зарубежные IT-компании года создать в России полноценные представительства до 1 января 2022 года. Им необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.