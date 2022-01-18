Лукашенко подтвердил, что в феврале пройдет референдум по поправкам в Конституцию, — Белта

«Пусть люди выскажут свое мнение. Никто не будет давить. Мы высказываем откровенно свою позицию. Пройдет, не пройдет — народ решит. Главное, народу довести суть, соль: дорогие, уважаемые товарищи, вот мы предлагаем эту Конституцию, почему — вот причины. Об этом я еще буду говорить в Послании в ближайшее время», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали», — добавил он.
2022-01-18T16:50:08+03:00
2022-01-18T17:07:02+03:00
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16:50, 18 января 2022
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