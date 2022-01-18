Воронежский суд отправил на принудительное лечение срочника, который убил трех сослуживцев, — пресс-служба суда

Суд завершил рассмотрение уголовного дела бывшего срочника Антона Макарова, убившего трех сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. «К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — сообщила пресс-служба суда.
2022-01-18T16:32:18+03:00
2022-01-18T16:32:18+03:00
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16:32, 18 января 2022
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