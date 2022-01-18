Воронежский суд отправил на принудительное лечение срочника, который убил трех сослуживцев, — пресс-служба суда

Суд завершил рассмотрение уголовного дела бывшего срочника Антона Макарова, убившего трех сослуживцев на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. «К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь», — сообщила пресс-служба суда.