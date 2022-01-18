Москвичи не могут вызвать врача на дом через сервис Госулсуги

На сайте написано, что эта услуга пока недоступна для столицы. Пользователям предлагают подписаться на уведомление, которое должно прийти, когда функция снова заработает. В соцсетях также появляются жалобы на невозможность дозвониться врачам по номеру «122». Это происходит на фоне роста числа заражений коронавирусом в городе.

В Москве, по официальным данным, за сутки выявлено больше 8 тысяч новых заболевших. Это максимальное значение с конца октября. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал усилить работу региональных колл-центров по борьбе с инфекцией и призвал работодателей перевести персонал на удаленку.