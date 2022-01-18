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16:19, 18 января 2022

Москвичи не могут вызвать врача на дом через сервис Госулсуги

На сайте написано, что эта услуга пока недоступна для столицы. Пользователям предлагают подписаться на уведомление, которое должно прийти, когда функция снова заработает. В соцсетях также появляются жалобы на невозможность дозвониться врачам по номеру «122». Это происходит на фоне роста числа заражений коронавирусом в городе.
В Москве, по официальным данным, за сутки выявлено больше 8 тысяч новых заболевших. Это максимальное значение с конца октября. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал усилить работу региональных колл-центров по борьбе с инфекцией и призвал работодателей перевести персонал на удаленку.


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