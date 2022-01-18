Шольц: Германия готова к диалогу с Россией по безопасности и не заинтересована в напряженных отношениях с Москвой

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Ожидаем от России деэскалации, к этому относится сокращение войск на границе. Мы готовы к серьезному диалогу по вопросам безопасности в Европе», — заявил Шольц.