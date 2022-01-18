Никто не погиб и не пострадал в результате аварийной посадки вертолета в Ненецкой АО

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку около вертодрома «Арктический». На его борту было восемь газовиков и трое членов экипажа. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал буран.
2022-01-18T15:56:49+03:00
2022-01-18T16:02:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:56, 18 января 2022
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