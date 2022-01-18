Эксперты не смогли установить вещество по делу об отравлении арбузом бабушки и внучки в Москве

Адвокат Подольского дезинсектора, обвиненного в трагедии, сообщил результаты судебно-медицинских экспертиз. «В результате проведенных исследований, органический соединений токсического действия не было обнаружено. Таким образом, на данный момент причастность Антона Котова к преступлению ничем не подкрепляется, а эксперты в своих заключениях подтверждают, что его вины здесь нет. Будем надеяться, что следствие докопается до истинной причины этой трагедии», — заключил адвокат Андрей Сергеев.

Речь идет об Антоне Котова, обвиненном в отравлении арбузом бабушки и внучки летом прошлого года. Котову грозит до 10 лет тюрьмы.