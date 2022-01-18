Госсекретарь США посетит Украину. Он сообщит сотрудникам посольства США о планах на случай эскалации ситуации

В США подтвердили визит Энтони Блинкена на Украину и в Германию. Он совершит поездку ровно через месяц, в Киеве встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, а в Берлине с коллегой Анналеной Бербок. Как подчеркнули в Госдепартаменте, цель поездки – деэскалация кризиса вокруг Украины.

Сегодня же российский МИД сообщал, что Москва и Вашингтон прорабатывают переговоры Блинкена и Сергея Лаврова. Встреча готовится на фоне прошедших в январе консультаций по гарантиям безопасности, которые запросила Москва.

«Госсекретарь Блинкен посетит Киев и Берлин 18-20 января. 19 января он начнет свой визит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы укрепить приверженность США суверенитету Украины и ее территориальной целостности», говорится в сообщении на сайте американского госдепартамента.