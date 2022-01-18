ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро матери российского солдата, покончившего с собой из-за дедовщины

В Страсбурге сочли, что в деле жительницы Забайкалья Любови Васильевой российское государство нарушило статью Конвенции по защите прав человека о праве на жизнь. Ее сын покончил с собой в 2005-м году. Прокурорская проверка выявила факты неуставных отношений. Двое солдат были осуждены. Однако уголовное дело о доведении до самоубийства прекратили.
2022-01-18T15:34:41+03:00
2022-01-18T15:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 18 января 2022
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