ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро матери российского солдата, покончившего с собой из-за дедовщины

В Страсбурге сочли, что в деле жительницы Забайкалья Любови Васильевой российское государство нарушило статью Конвенции по защите прав человека о праве на жизнь. Ее сын покончил с собой в 2005-м году. Прокурорская проверка выявила факты неуставных отношений. Двое солдат были осуждены. Однако уголовное дело о доведении до самоубийства прекратили.