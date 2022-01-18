24 января пройдет повторное рассмотрение дела блогера Эдварда Била, — Прокуратура Москвы

Он стал виновником ДТП, в результате которого столкнулось 5 автомобилей. В июле 2021 суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы с лишением прав на 3 года. В сентябре приговор вступил в силу. «По результатам предварительного слушания с учетом позиции государственногообвинителя прокуратуры Москвы суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении Эдуарда Биля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в общем порядке судебного разбирательства на 24

января 2022 года, продлив меру пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщает Прокуратура Москвы. — Судом отказано в ходатайстве Биля о рассмотрении

уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства».

Напомним, массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы произошло в апреле 2021 года. Потерпевшей по делу проходила сотрудница Госдумы Мария Артемова. Ущерб ей возмещен.