Иранского боксера-чемпиона Мохаммада Джаваду приговорили к смертной казни за участие в протестах в 2019 году

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2018-м иранские власти казнили 253 человека, в том числе семь несовершеннолетних.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2018-м иранские власти казнили 253 человека, в том числе семь несовершеннолетних.
Посол России в США: Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации – провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями…