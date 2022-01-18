Иранского боксера-чемпиона Мохаммада Джаваду приговорили к смертной казни за участие в протестах в 2019 году

Иранского боксера-чемпиона Мохаммада Джаваду приговорили к смертной казни. 27-летнего боксёра признали виновным «в поджоге и разрушении правительственных зданий» и тюрем. Фанаты боксера в социальных сетях призывают отменить казнь, используя для распространения хэштеги #SaveMohammadJavad. Адвокат боксера намерен обжаловать решение суда.

По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в 2018-м иранские власти казнили 253 человека, в том числе семь несовершеннолетних.