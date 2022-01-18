Назарбаев впервые выступил публично с начала протестов в Казахстане

Он сообщил, что президент Токаев в скором времени будет избран председателем партии Нур-Отан. В телевизионном обращении к казахстанцам Назарбаев назвал протесты попыткой разрушить страну и Казахстан и отверг предположения, что в элитах происходит противостояние.



В завершении экс-президент поблагодарил людей за поддержку курса реформ и модернизации в период его правления.