12 тыс евро за плевок в портрет Путина: ЕСПЧ назначил россиянину компенсацию морального вреда

ЕСПЧ назначил активисту из Чебоксар компенсацию морального вреда, который был арестован на 15 суток за плевок в портрет Путина. Компенсация составила 12 тысяч евро (около миллиона руб). Дмитрий Каруев в 2012 году принимал участие акции протеста. Она проходила накануне инаугурации Путина на третий президентский срок. Мужчина другие активисты установили его портрет перед общественной приемной партии «Единая Россия» и возложили к фотографии две гвоздики. Караев поднял портрет и плюнул на него. Также Европейский суд по правам человека присудил Каруеву 2,4 тысячи евро в качестве компенсации судебных расходов.