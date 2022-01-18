12 тыс евро за плевок в портрет Путина: ЕСПЧ назначил россиянину компенсацию морального вреда

ЕСПЧ назначил активисту из Чебоксар компенсацию морального вреда, который был арестован на 15 суток за плевок в портрет Путина. Компенсация составила 12 тысяч евро (около миллиона руб). Дмитрий Каруев в 2012 году принимал участие акции протеста. Она проходила накануне инаугурации Путина на третий президентский срок. Мужчина другие активисты установили его портрет перед общественной приемной партии «Единая Россия» и возложили к фотографии две гвоздики. Караев поднял портрет и плюнул на него. Также Европейский суд по правам человека присудил Каруеву 2,4 тысячи евро в качестве компенсации судебных расходов.
2022-01-18T13:55:38+03:00
2022-01-18T14:16:27+03:00
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13:55, 18 января 2022
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