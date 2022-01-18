Песков: Путин проинформирует Си Цзиньпина о переговорах по гарантиям безопасности, когда будет в Пекине

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обеспокоен заявлениями Лондона и Вашингтона о готовности поставлять оружие на Украину, и назвал это «опасным». На вопрос о том, насколько Евросоюз хочет быть участником консультаций по линии НАТО и ОБСЕ, Песков ответил, что это вопрос, который можно рассматривать, но он не является принципиальным.



Также он отметил, что введение масштабных локдаунов в России не обсуждается, но появление отдельных элементов ограничений в регионах может быть.