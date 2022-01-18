Петербургский суд отменил приговор участнику январских акций протеста о нападении на силовиков

* — власти РФ считают иноагентом
2022-01-18T13:34:48+03:00
2022-01-18T13:34:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 18 января 2022
Петербургский суд отменил приговор участнику январских акций протеста, который получил условный срок по делу о нападении на силовиков, пишет Медиазона* со ссылкой на решение суда. Дело передадут на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Петербурга. По версии следствия, на несанкционированной акции протеста 31 января на Сенной площади Петербурга Кирилл Богданов дважды ударил полицейского в спину. В марте 2021 года ему назначили полтора года условного срока.
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