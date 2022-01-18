Полиция отпустила художника, который выложил арт-объект в виде фекалий на Марсовом поле в Петербурге

Он отпущен под обязательство о явке, сообщил Znak.com представитель МВД по Санкт-Петербургу. Ранее московский художник Иван Волков был задержан полицией за инсталляцию в виде фекалий на Марсовом поле. Против него возбуждено уголовное дело по статье о «надругательстве над телами умерших и их захоронения». На Марсовом поле находится братская могила погибших во время Февральской и Октябрьской революций, а также в Гражданскую войну.
2022-01-18T13:22:30+03:00
2022-01-18T13:22:30+03:00
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13:22, 18 января 2022
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