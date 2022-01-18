Армения готова на без предварительных условий нормализовать отношения с Турцией

Ереван ждет аналогичного подхода от Анкары, заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян. Он отметил, что первая встреча между сторонами прошла в конструктивной атмосфере. Армения заинтересована в решении противоречий между странами, включая проблему закрытых границ.



Помимо закрытой границы на данный момент у стран также отсутствуют дипломатические отношения.