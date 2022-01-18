Володин заявил, что Россия готова ответить США, если не получит гарантий о нерасширении НАТО на восток

Также в своей речи он объявил, что из 51 пунктов послания Владимира Путина Федеральному собранию 2021 года выполнен 41. В процентном соотношении, это около 80%. Володин отметил, что работа по оставшимся 10 пунктам продолжается. В первом чтении приняты 6 законов, еще 4 в стадии разработки.
Помимо этого, председатель Госдумы предложил разработать показатели эффективности работы комитетов Думы, чтобы оценивать итоги работы. По его словам, сейчас 70% законопроектов находятся в десяти самых загруженных комитетах, оставшиеся 30% инициатив распределены между 22 комитетами.