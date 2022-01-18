Это первая встреча Лаврова с новой коллегой из ФРГ. Глава МИД Германии Анналена Бербок уже заявила, что альтернативы добрым и конструктивным отношениям между Москвой и Берлином не существует, поэтому она будет работать над этим.
В свою очередь Сергей Лавров обозначил, что Москва ждет более конструктивных отношений между странами.
В Москве начались переговоры между министрами иностранных дел России и Германии
Это первая встреча Лаврова с новой коллегой из ФРГ. Глава МИД Германии Анналена Бербок уже заявила, что альтернативы добрым и конструктивным отношениям между Москвой и Берлином не существует, поэтому она будет работать над этим.